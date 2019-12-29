Страдающая из-за горькой потери Орбакайте вышла растрепанной в люди

Кристина всегда считала Галину Борисовну членом семьи.
Волчек была лучшей подругой матери певицы, Аллы Пугачевой. Естественно,
Орбакайте не могла пропустить похороны родного человека.
Певица появилась у гроба Волчек, облаченная в брюки и простенький
джемпер – все черного цвета. Шею знаменитость укутала в шелковый шарф в тон.
Вокалистка старалась не привлекать внимание к собственной персоне. Она тихо
села рядом с сыном Галины Борисовны, Денисом Евстигнеевым, выразила ему слова
поддержки.
Во время церемонии Кристину Орбакайте попросили выйти к журналистам.
Певица согласилась. Она была так расстроена, что забыла пригладить
растрепавшиеся волосы. Так и вышла к камерам. В тяжелую минуту мало кто думает
о собственном внешнем виде, голова забита другим.
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«Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), Галина Борисовна за подаренное мне
счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и
доверие. Вы всегда в моем сердце», – писала ранее Кристина Орбакайте в «Инстаграм».
Напомним, по предварительной информации, звезда
театра и кино Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и легких.
Утром 26 декабря у знаменитости начали отказывать внутренние органы, в тот же
день ее не стало. Актрисе было 86 лет.
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