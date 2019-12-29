Страдающая из-за горькой потери Орбакайте вышла растрепанной в люди

29.12.2019, 15:51, Разное

Кристина всегда считала Галину Борисовну членом семьи.
Волчек была лучшей подругой матери певицы, Аллы Пугачевой. Естественно,
Орбакайте не могла пропустить похороны родного человека.

Певица появилась у гроба Волчек, облаченная в брюки и простенький
джемпер – все черного цвета. Шею знаменитость укутала в шелковый шарф в тон.
Вокалистка старалась не привлекать внимание к собственной персоне. Она тихо
села рядом с сыном Галины Борисовны, Денисом Евстигнеевым, выразила ему слова
поддержки.

Во время церемонии Кристину Орбакайте попросили выйти к журналистам.
Певица согласилась. Она была так расстроена, что забыла пригладить
растрепавшиеся волосы. Так и вышла к камерам. В тяжелую минуту мало кто думает
о собственном внешнем виде, голова забита другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рэйчел Бэри (@rachel1berry) 29 Дек 2019 в 4:43 PST

«Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), Галина Борисовна за подаренное мне
счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и
доверие. Вы всегда в моем сердце», – писала ранее Кристина Орбакайте в «Инстаграм».

Напомним, по предварительной информации, звезда
театра и кино Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и легких.
Утром 26 декабря у знаменитости начали отказывать внутренние органы, в тот же
день ее не стало. Актрисе было 86 лет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс опубликовал открытое «любовное послание» Британии. Он выразил сожаление, что страна всё-таки решила осуществить брексит, но заверил, что ЕС всегда будет рад её возвращению, пишет The Guardian. Брексит наносит Соединённому Королевству ненужный ущерб, который будет только увеличиваться. Такое мнение в своём «любовном послании» стране и её жителям выразил заместитель председателя […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика