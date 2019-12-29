Страдающая из-за горькой потери Орбакайте вышла растрепанной в люди

Кристина всегда считала Галину Борисовну членом семьи.

Волчек была лучшей подругой матери певицы, Аллы Пугачевой. Естественно,

Орбакайте не могла пропустить похороны родного человека.

Певица появилась у гроба Волчек, облаченная в брюки и простенький

джемпер – все черного цвета. Шею знаменитость укутала в шелковый шарф в тон.

Вокалистка старалась не привлекать внимание к собственной персоне. Она тихо

села рядом с сыном Галины Борисовны, Денисом Евстигнеевым, выразила ему слова

поддержки.

Во время церемонии Кристину Орбакайте попросили выйти к журналистам.

Певица согласилась. Она была так расстроена, что забыла пригладить

растрепавшиеся волосы. Так и вышла к камерам. В тяжелую минуту мало кто думает

о собственном внешнем виде, голова забита другим.

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Публикация от Рэйчел Бэри (@rachel1berry) 29 Дек 2019 в 4:43 PST

«Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография и

пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), Галина Борисовна за подаренное мне

счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и

доверие. Вы всегда в моем сердце», – писала ранее Кристина Орбакайте в «Инстаграм».

Напомним, по предварительной информации, звезда

театра и кино Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и легких.

Утром 26 декабря у знаменитости начали отказывать внутренние органы, в тот же

день ее не стало. Актрисе было 86 лет.

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