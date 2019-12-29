Мнение: Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

Россия успешно расширяет свое политические, экономические и военное влияние в арктическом регионе. Это происходит, пока весь мир сосредоточен на торговых войнах и меняющейся геополитической обстановке. Об этом говорится в публикации американского издания CNBC, перевод которой эксклюзивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия».

«Россия, безусловно, чувствует себя как дома в Арктике», – говорится в статье.

На сегодняшний день на российское побережье приходится 53 % береговой линии Северного Ледовитого океана, а в регионе проживает примерно 2 миллиона граждан России — это около половины людей, живущих в Арктике.

Неудивительно, что Кремль хочет расширить свое влияние в регионе, где он чувствует себя как дома, и в котором предлагается множество проектов в самых разных областях, от энергетики и торговли до обороны.

В статье приводятся слова старшего научного сотрудника норвежского Института Фритьофа Нансена Андреаса Эстхагена, который признает, что Российская Федерация является самой крупной арктической державой.

«Тот факт, что там (в Арктике – прим. ред.) живут 2 миллиона человек, которые являются русскими, означает, что Арктика – это Россия во многих отношениях», – заявил собеседник журналистов CNBС.

Стоит отметить, что в арктическом регионе на сегодняшний день находится огромное количество полезных ископаемых, которые могут принести до 35 триллионов долларов, поэтому многие страны пытаются доказать свои права на Арктику.

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.

По мнению Андреаса Эстхагена, Арктика интересна для России не только из-за природных ресурсов, но и потому, что имеет важное экономическое, оборонное и транспортное значение. В качестве примера он приводит Северный морской путь (СМП), который позволит Кремлю не только укрепить экономику, но и утвердиться в качестве великой державы.

«Одним из проектов, который сочетает в себе экономическое и символическое значение для России, является Северный морской путь, некогда недоступный судоходный маршрут в российской Арктике. Россия видит СМП как будущую судоходную супертрассу для транспортировки товаров и ресурсов между Азией и Европой. Москва надеется, что этот маршрут может соперничать с традиционным морским путем Европа-Азия через Суэцкий канал, поскольку он сокращает продолжительность доставки примерно на 15 дней», – говорится в публикации CNBC.

Помимо коммерческого освоения Россией Арктики, еще одной актуальной проблемой в регионе и заботой западного военного альянса НАТО является тот факт, что этот регион становится все более милитаризованным пространством, открывающим новый «холодный фронт» в «морозных» отношениях между Россией и Западом. В последние годы Москва наращивает свой военный потенциал в Арктике, вновь открывая старые военные базы, которые были оставлены после распада Советского Союза в 1991 году, а также укрепляя престижный Северный флот ВМФ России, который контролирует оборону в регионе.

В статье отмечается, что Россия последовательно включала арктический регион в свое военное мышление на протяжении многих лет. Российские военные учились выживать, двигаться и сражаться в этой экстремальной среде. Не стоит забывать об усилиях., которые Минобороны РФ приложило для того, чтобы развернуть арктический противовоздушный купол.

На сегодняшний день Россия тратит на оборонные расходы не так много, как это делают страны коллективного Запада, однако это не мешает Москве создавать непобедимую армию. В публикации американского издания отмечается, что Кремль сейчас активно укрепляет свои позиции в тех регионах, где может без проблем доминировать.

«Арктика – это одна из областей, где у России есть преимущество, учитывая ее географию», – говорится в публикации.

По мнению журналистов американского издания, Россия сегодня безоговорочно доминирует в Арктике благодаря правильной политике Кремля, поэтому Москве не нужно ни с кем воевать за стратегически важный регион.

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что обозреватели азиатского издания Asia Times высоко оценили непробиваемый купол Российской Федерации в арктическом регионе, который в последнее время стал местом скопления геополитических интересов многих стран.

Автор: Сергей Матвеев

https://politros.com/157038-am…

Источник: Конт

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