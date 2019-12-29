Мнение: Бабушка с одной картошинкой и мальчик с синей куриной шкуркой приехали в Крым

Это из комментариев к посту очередного украинского «активиста» на тему «почему Крымский мост бесполезен, невозможен и вообще нет его, вы всё вретииии». К сакральным бабушке и мальчику добавилась семья с одной кукурузиной на восьмерых.

Не обратил бы внимания на эти комментарии, тем более что сам в Крыму был, и камрадов там немало. Просто вспомнились жалобы людей на приезжающих с Украины «бохатых» туристов с кастрюлями борща и салом, которые все это жрали на пляже. Явление это имело место задолго до 2014 года и по сей день остается весьма раздражающим.

Объективно, Крым большинству украинцев уже недоступен. Именно из-за дороговизны. Потому как поток в более чем 8 млн туристов из России (по которому теперь так стенает Грузия) задрал цены настолько, насколько это вообще возможно. Увы, рыночная экономика. А теперь туда еще и поезда идут.

Поэтому, если вы гуляете по крымскому побережью и видите палатку, откуда доносится запах борща и типичный западенский говор, возможно в этот момент там пишется очередной комментарий о нищих российских туристах. Не ругайтесь с ними, это их образ жизни. Лучше оставьте у палатки початок кукурузы. И возможно уже завтра вы увидите в сети новую легенду «покупали кукурузу, прошептали Слава Украине, продавщица заплакала и сказала — да так забирайте».

Источник: Конт

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