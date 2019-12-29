Мнение: Отчаявшиеся риэлторы. Хитрости, на которые идут продацы инвестиционных квартир

Как известно российский рынок недвижимости стоит уже давно, какие-то сделки совершаются, но очень мало. Особенно в недвижимости зависли те владельцы, которые покупали себе квартиры в инвестиционных целях. И чтобы хоть как-то избавится от своей собственности, эти люди идут на некоторые хитрости…

Просматривая объявления по нашей области, заметил, что все больше квартир продается с очень дорогим ремонтом. Это как фрагменты из популярной передачи «Квартирный вопрос». И мало того, при продаже хозяева даже оставляют мебель. Просто заезжай и живи.

В основном все это продаётся через риэлтерские конторы. Везде есть такая приписка, что вот сделали ремонт, но никто в квартире не жил. Чистая продажа и все для клиента, только платите деньги.

И вроде бы все удобства для покупателя. Но тут есть несколько нюансов. Хозяева инвестиционных квартир, которые и так на сегодня являются неликвидом, еще увеличивают конечную стоимость, которая в итоге становится еще более неподъемной.

Я наблюдал за одним элитным домом в Саратове. Все отлично, рядом набережная, вид на Волгу и мост. Одна квартира из-под строителей, с голыми стенами, стоит приблизительно 3,4 млн. руб. Аналогичная квартира с дизайнерским ремонтом уже стоит 5,2 млн. руб.

Возможно, хитрость неудачных инвесторов заключается в том, что они на этом ремонте хотят еще и заработать пару сотен тысяч рублей.

Но опять же, ремонт сделан на вкус и финансовые возможности владельца. Он лично мне может не понравится. Один раз видел, как туалет выложили очень темной плиткой, я вообще люблю более светлые тона. Мне что теперь эту плитку отбивать и класть новую? Это новые расходы.

Если бы были нормальные стены с хорошей штукатуркой, может быть я бы сделал более скромный ремонт, и тем самым сэкономил деньги? Опять же, ту мебель, которую также оставляет владелец мне тоже может не понравиться. Ну, вот такой у меня вкус.

Еще одна ошибка, которую совершает продавец, он вкладывает деньги в ремонт. Он не знает сколько будет продаваться квартира, и тем самым замораживает свой капитал. Если бы деньги даже лежали в банке под минимальный процент, и то был бы хоть какой-то гарантированный профит. А тут впереди одна неизвестность.

То время, когда строители продавали квартиры без какого-либо ремонта уже в прошлом. Сейчас рынок покупателя, и он будет требовать больших удобств, и будет торговаться. Поможет ли это быстрее продать вашу квартиру? Я не уверен.

Кстати друзья, а вы готовы покупать квартиру c дизайнерским ремонтом и мебелью?

Оригинал: https://alexkolos.livejournal….

Источник: Конт

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