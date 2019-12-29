Мнение: Вину за расстрелы на Майдане повесят на Путина

Итак, новая методичка для украинских «патриотов»: Путин хочет обменять беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Не ищите здесь логики. Ее нет. Потому как подобные заявления абсурдны хотя бы тем, что ребята сидят уже 5 лет, а приговор им был вынесен лишь 2 дня назад. Четко под процедуру обмена. Т.е. все эти годы они находились в статусе обвиняемых, но доказать их вину так и не смогли. Почему? Потому что доказательств не было.

Что касается заистеривших Березовца и прочей когорты штатных украинских пропагандистов, то у них есть четкая задача: обернуть зраду в перемогу. И в утешение кинуть пастве новую тему для обсасывания. Смещая акценты на Путина, происходит переориентация общественного негодования. И вот паства уже не Зеленского костерит, который отдаёт «преступников», а президента «страны-аХрессора», который становится главным фигурантом дела о расстрелах на майдане. О том, почему предыдущая власть так и не смогла предоставить хоть сколько-нибудь весомых доказательств причастности Беркута к расстрелу, — никто не вспоминает. Все заняты обсуждением того, насколько беспредельно коварство Москвы.

И такой поворот выгоден всем. Потому что:

а) тема зрады уходит на второй план

б) градус ненависти к России повышается (хотя, казалось бы, куда уж больше)

Удивляет лишь, насколько просто и оперативно люди на Украине поддаются чужому влиянию и как легко манипулировать их сознанием. Впрочем, оставим эту тему для изучения специалистам. Для нас гораздо важнее, чтобы сегодняшний обмен состоялся. Без эксцессов и прочих неприятных сюрпризов с украинской стороны.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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