Украина передает российской стороне преступников в обмен на освобождение украинских героев – представитель Зеленского в КСУ

Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря передает российской стороне преступников в обмен на освобождение украинских героев, заявил в Facebook представитель украинского президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

«Украина передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев. Многочисленные «эксперты» и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти убийственной критике, забывая при этом, что и раньше Украина обменивала на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили «красные линии», выход украинской власти за которые они начали считать изменой! Наверное, стоит напомнить, что в обмен на [экс-нардепа, летчицу] Надежду Савченко Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих», – написал Вениславский.

Он отметил, что «расследованию расстрелов Майдана и террористических актов в Харькове скоро уже шесть лет».

«Что или кто мешал установлению справедливости? А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной сотни или харьковских террористов, фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы. А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по «закону Савченко», а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл? Общеизвестна история, когда в октябре 2011 года израильского военного, капрала Гилада Шалита обменяли на более чем 1000 палестинских заключенных. Во всем мире и в Украине в частности это называли образцом того, как государство должно стремиться к освобождению героев. Что изменилось в отношении симпатиков предыдущей украинской власти в обязанностях государства?» – продолжил представитель президента в КСУ.

Вениславский добавил, что «обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца».

В ці хвилини Україна передає представникам російської сторони злочинців, які розстрілювали Майдан, підривали мирні… Posted by Fedor Venislavsky on Pühapäev, 29. detsember 2019

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Представители боевиков «ЛНР» передали 25 украинцев, они находятся на подконтрольной украинскому правительству территории.

Как заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова российским СМИ, всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев, фигурантов дела о расстрелах на Майдане, Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» отпустили под личное обязательство.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ «Майорское», где проходит обмен удерживаемыми лицами

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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