В Запорожье действовал мошеннический колл-центр с оборотом 3 млн грн в неделю – МВД

Департамент киберполиции Нацполиции Украины разобрачил деятельность мошеннического колл-центра с еженедельным оборотом в 3 млн грн. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Организаторами колл-центра, по версии следствия, были жители Запорожья. Они имели три офисных помещения в Запорожье, которые были замаскированы под офисы по продаже окон и балконов.

«Они скупали в DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы использовали для собственных преступных действий… Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 тыс. грн», – сообщили в МВД.

Сотрудники колл-центра представлялись работниками банков и получали от граждан данные о банковских картах – пин-код, cvv и другое.

«Для этого они использовали также психологические методы влияния и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники колл-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами на четырех языках», — говорится в сообщении.

По данным полиции, ежедневно каждый из сотрудников совершал около 100 звонков, полученную информацию использовали для похищения средств с банковских карт граждан.

Во время обысков в офисах правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Боевики «ДНР» и «ЛНР» передали украинской стороне 76 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины. «Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории», – сказано в сообщении. Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом. […]