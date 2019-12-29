Участники хоккейного матча с Путиным рассказали, поддавались ли президенту

Участники товарищеского матча Ночной хоккейной лиги рассказали о том, поддавались ли они во время игры президенту РФ Владимиру Путину.

Путин, по словам владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко, требует от всех игроков полностью отдаваться процессу.

«Я никому не поддаюсь. И даже Владимиру Владимировичу. Когда мы играем, он требует полностью отдаваться игре, бороться до конца и никогда не сдаваться. А если я этого не делаю, он меня ругает и очень сильно», – сказал Тимченко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Не было указания поддаваться. Указание было: борьбу навязывать», – отметил президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин.

«Ни в коем случае. Ну, во-первых, он играет с такими мастерами, что поддаваться нельзя, вообще будет позор. Там и Буре, и Касатонов, и Каменский», – сказал саксофонист Игорь Бутман.

«Стараюсь играть корректно, но на результат», – поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я за президента, так всегда было, есть и будет, но спорт – есть спорт», – добавил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Министра обороны Сергей Шойгу отметил, что такие товарищеские матчи – возможность на время отвлечься от работы.

«Не надо задумываться о каких-то делах, которые предстоит сделать завтра. Хоть на какое-то время, хоть какая-то пауза», – сказал Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин в среду вечером принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Боевики «ДНР» и «ЛНР» передали украинской стороне 76 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины. «Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории», – сказано в сообщении. Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом. […]