Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Националисты, пытавшиеся препятствовать участию бывших бойцов «Беркута» в обмене пленными между Киевом и провозглашенными республиками Донбасса, завершили продолжавшуюся с субботы акцию около Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Один из лидеров «Движения сопротивления капитуляции» Александр Иванов сообщил, что акция завершается, поскольку ее цель не была достигнута.

«Эту информацию я прочитал только что, что «Беркут» обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудие и революция достоинства (так на Украине называют государственный переворот 2014 года – прим. ВЗГЛЯД). Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду – нет», – приводит его слова украинский телеканал «Громадське».

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В воскресенье днем стало известно, что пятеро бывших бойцов «Беркута» находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена.





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