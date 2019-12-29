Королева не планирует венчаться с Глушко: «Никогда не было мыслей об этом»

29.12.2019, 15:30, Разное

Наташа Королева в новом интервью пояснила о личной жизни со своим супругом. Оказалось, что певица не планирует венчаться с Сергеем Глушко и никогда об этом не думала.
Как считают поклонники, отметившая в этом году 45-летие звезда эстрады не меняется с годами. Отношения Королевой с Тарзаном длятся уже 18 лет. Вместе пара воспитала сына Архипа. Пока артистка отдыхает в Майами и гастролирует, ее избранник размещает в Instagram пикантные фотографии. Судя по всему, знаменитость не против подобного поведения Глушко. «Пока душа молодая и внешний вид крутой, он имеет право!» — заявила бывшая жена Игоря Николаева.

Королева отметила, что супруг столько лет находится рядом с ней и в их браке по-прежнему все хорошо. «У нас гармония. И потом, мы редко видимся. Это тоже скрепляет определенным образом», — поделилась исполнительница. При этом она не стала скрывать, что венчаться с Глушко не планирует. Как сказала певица, она знает много пар, которые очень счастливы и без печати в паспорте.

Примечательно, что недавно Николаев оценил одну из публикаций экс-супруги. По признанию артистки, она этого не заметила, но сама всегда ставит отметки «Нравится» под постами композитора.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс опубликовал открытое «любовное послание» Британии. Он выразил сожаление, что страна всё-таки решила осуществить брексит, но заверил, что ЕС всегда будет рад её возвращению, пишет The Guardian. Брексит наносит Соединённому Королевству ненужный ущерб, который будет только увеличиваться. Такое мнение в своём «любовном послании» стране и её жителям выразил заместитель председателя […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика