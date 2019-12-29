Королева не планирует венчаться с Глушко: «Никогда не было мыслей об этом»

Наташа Королева в новом интервью пояснила о личной жизни со своим супругом. Оказалось, что певица не планирует венчаться с Сергеем Глушко и никогда об этом не думала.

Как считают поклонники, отметившая в этом году 45-летие звезда эстрады не меняется с годами. Отношения Королевой с Тарзаном длятся уже 18 лет. Вместе пара воспитала сына Архипа. Пока артистка отдыхает в Майами и гастролирует, ее избранник размещает в Instagram пикантные фотографии. Судя по всему, знаменитость не против подобного поведения Глушко. «Пока душа молодая и внешний вид крутой, он имеет право!» — заявила бывшая жена Игоря Николаева.

Королева отметила, что супруг столько лет находится рядом с ней и в их браке по-прежнему все хорошо. «У нас гармония. И потом, мы редко видимся. Это тоже скрепляет определенным образом», — поделилась исполнительница. При этом она не стала скрывать, что венчаться с Глушко не планирует. Как сказала певица, она знает много пар, которые очень счастливы и без печати в паспорте.

Примечательно, что недавно Николаев оценил одну из публикаций экс-супруги. По признанию артистки, она этого не заметила, но сама всегда ставит отметки «Нравится» под постами композитора.

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