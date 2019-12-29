ФТС пополнила бюджет РФ на 45 млрд рублей

В 2019 году ФТС доначислила в федеральный бюджет более 45 млрд рублей. Как сообщили в таможенной службе, за год было выявлено почти 103 тыс. тонн запрещенных к ввозу в Россию товаров.

В результате всех видов таможенного контроля в 2019 году доначислено в федеральный бюджет более 45 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФТС) по итогам работы за год, сообщили в ведомстве.

В 2019 году мобильные группы ФТС проверили почти 77 тыс. транспортных средств. В результате было выявлено почти 103 тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе 3797 тонн санкционных товаров. В результате возбуждены 1307 дел об административных правонарушениях и 61 уголовное дело.

В ФТС отметили, что в 2019 году продолжалась масштабная реформа таможенных органов. Создается единая сеть электронных таможен и центров электронного декларирования (ЦЭД). Эти цифровые таможенные органы работают исключительно с документами в электронном виде. К концу 2020 года они станут основными местами электронного декларирования товаров. По состоянию на декабрь 2019 года функционируют 12 ЦЭДов (восемь специализированных и четыре в составе региональных электронных таможен). Они оформляют более 67% всех декларации в стране, в 2020 году будут запущены еще четыре электронные таможни: Центральная, Северо-Западная, Южная и Дальневосточная.

В 2019 году ФТС усилила борьбу с коррупцией. Было возбуждено 112 уголовных дел (в 2018 году таких дел было 65). Уголовные дела были возбуждены в отношении 32 должностных лиц, 425 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 – уволены. Еще 14 человек были уволены из таможенных органов в связи с утратой доверия. Среди них начальник регионального таможенного управления и три начальника таможни.

На этой неделе руководитель ФТС Владимир Булавин назвал цифровизацию основным трендом развития таможни. В ходе встречи с журналистами он отметил, что в 2019 году без непосредственного участия инспектора было выпущено свыше полумиллиона деклараций.

Булавин рассказал, что планируемое постепенное снижение беспошлинного порога на отправления в рамках интернет-торговли являются назревшей необходимостью. «Мы должны выровнять условия для отечественных продавцов и для иностранных интернет-площадок. Все будут находиться в равной конкурентной среде», – отметил он.

Чиновник особо отметил борьбу таможенников с коррупцией. «Мы боролись и будем бороться с коррупцией в наших рядах, невзирая на чины, звания и должностное положение наших должностных лиц», – заверил Булавин.

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