Новые версии Nintendo Switch научили запускать пиратские игры

29.12.2019, 15:21, Разное

Как известно, каждая приставка Nintendo Switch, выпущенная в 3-4 квартале прошлого года, взлому не подлежит. Тем не менее, несколько дней назад эксперты заявили, что в скором времени представят новый метод запуска пиратских игр.
По словам представителей команды Team Xecutor, им удалось разработать кастомную прошивку на Switch Lite, которая ранее была отмечена во время взлома Nintendo Switch в середине прошлого года – тогда разработчики выпустили платную утилиту SX OS. Приложение использовало уязвимости процессора первой ревизии консолей. Через некоторое время появилась бесплатная версия программы под названием Atmosphere.

Разработчики игровой приставки, узнав об этом, избавились от уязвимости, поэтому новые консоли (даже версии Lite), ею не обладают. Впрочем, в Team Xecutor заявили о скором выходе нового метода взлома, который может быть, как программным, так и аппаратным. Не исключено, что пользователю будет необходимо установить дополнительный чип в устройство.



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