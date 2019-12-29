От WADA до Евро-2020: Главные спортивные события 2019 года

Текущий год стал очень продуктивным для спортивного мира. Не обошлось и без негатива, так как WADA приняло решение отстранить Россию от всех крупных международных турниров, среди которых и Олимпиада. Журналисты издания OANews составили перечень самых важных спортивных событий 2019 года.

Футбол в РФ имеет очень неоднозначные характеристики. Отечественные клубы нередко показывают себя с наилучшей стороны, однако ожидать от них стабильности не приходится. Несмотря на это, национальная сборная вышла в финальную часть Евро-2020. На других рубежах результаты выглядят не так гладко. «Арсенал» и «Спартак» опустились в квалификации «Лиги Европы». «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах. В итоге сборная РФ упустила привычную шестую позицию в рейтинге УЕФА. Команда потерпела два поражения в матчах с Бельгией, но не стоит забывать, что противник является одним из самых сильных во всем чемпионате. Российские спортсмены смогли победить Шотландию, Сан-Марино, Казахстан и Кипр, что уже говорит о многом. Среди важных футбольных событий в РФ стоит выделить условно-досрочное освобождение Кокорина и Мамаева. Не исключено, что уже в следующем году они начнут тренироваться и даже выступать за клубы.

В положительном отношении выделились Денис Аблязин, Иван Стретович, Давид Белявский и Артур Далалоян, которые смогли выиграть золото на чемпионате мира в командном многоборье. В личных забегах российская команда гимнастов смогла занять первое и второе места. Успех в 2019 году ожидал и российских пловцов. Чемпионат по водным видам спорта прошел в Южной Корее. Российские пловцы нем смогли завоевать сразу 16 медалей, среди которых были три золотые награды. Их удостоились Евгений Рылов, Антон Чупков и Юлия Ефимова.



Теннис для РФ всегда был значимым видом спорта. Мария Шарапова и многие другие выходцы из РФ стали успешными спортсменами. В текущем году российские теннисисты также пробились в полуфинал Кубка Дэвиса. Даниил Медведев смог занять пятое место в рейтинге APT. Карен Хачанов и Андрей Рублев попали в тридцатку лучших.

Стоит рассказать и о решении Алины Загитовой временно приостановить карьеру. По ее словам, причиной этому послужила необходимость отдохнуть от постоянных соревнований и тренировок. Она не будет принимать участие не только во внутренних чемпионатах, но и в Олимпийских играх. Ее заменят молодые спортсмены, среди которых Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Касторная и многие другие.

Альтернативные виды спорта в РФ также продолжают развиваться. Девушки из «Лагуна-УОР» снова подтвердили свою квалификацию и стали обладателями Кубка РФ по мини-футболу. В финале им удалось выиграть у команды из Санкт-Петербурга под названием «Аврора». Матч завершился со счетом 2:1. В баскетболе в очередной раз отличились спортсменки из команды «Юность». Каждый матч в Санкт-Петербурге был упорным, но местные «Черные медведи» не смогли устоять перед пензенскими противниками. Говоря о Пензе, ее уроженец Денис Аблязин смог выиграть золотую медаль в чемпионате мира по спортивной гимнастике. В командных соревнованиях отечественная сборная также стала лучшей. Это произошло впервые с советских времен. Хоккей в этом городе также очень развит, но местный клуб «Дизель» в текущем году не порадовал фанатов. Призеры местной спортивной школы Антон Слепышев и Сергей Андронов получили Кубок Гагарина-2019.



Конькобежный спорт в РФ на фоне ее сурового климата просто обязан отличаться массой достижений. Денис Айрапетян стал рекордсменом страны в забеге на один километр. Его достижение отметили и на этапе Кубка мира, который проходил в Солт-Лейк-Сити. Он превзошел предыдущий рекорд на 0,005 секунды. Ранее он принадлежал другому российскому спортсмену Семену Елистратову.

Россия в текущем году отличилась в синхронном плавании. На Чемпионате мира сборная РФ выиграла первые места во всех забегах, в которых принимала участие. Многие болельщики отметили, что важным событием российского спорта стало возвращение в него Светланы Ромашиной, которая становилась золотым призером Олимпиады пять раз. Тренер сборной РФ Татьяна Покровская была названа лучшей за заслуги.



Следующий год также должен стать очень важным для российского спорта, так как разбирательство с WADA продолжится в судебном порядке. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что он и коллеги сделают все возможное для того, чтобы национальная команда РФ принимала участие в играх в Токио. Не исключено, что речь идет о выступлениях под другими флагами в немного измененном составе. Представители WADA пока не комментируют данную информацию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания Chery начала производить купе-кроссовер с дизайном в стилистике Porsche. В Сети уже появились новые изображения автомобиля. Судя по фотографиям, пробные модели, которые получили название Chery S61, сошли с конвейера. Над их дизайном трудились сотрудники итальянской фирмы Pininfarina. Благодаря стараниям специалистов, машина получила внешность, напоминающую внедорожник Porsche. Интерьер транспорта оформлен в стиле люксовых средств, а […]