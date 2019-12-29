Liberty Walk приготовил дорогой обвес для Nissan GT-R

Специалисты ателье Liberty Walk продемонстрировали новый эксклюзивный обвес для спортивной модели Nissan GT-R.

В свою очередь, приобрести данное улучшение смогут далеко не все владельцы спорткара, так как разработчики установили внушительный ценник за обвес. Производителем сообщается, что новинка выполнена из углеволокна и обладает четкими размерами, которые максимально дополняют внешний вид для Nissan GT-R.

Даже несмотря на то, что автомобиль выпускался в период с 2007 года, однако разработчикам удалось дополнить модель таким образом, чтобы Nissan GT-R смог порадовать своим дизайном. Приобрести новый эксклюзивный обвес можно по цене от 73,5 тысяч долларов.

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