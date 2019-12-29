Пикап Mercedes X-Class получит пакет улучшений

Специалистами тюнинг-ателье предложены существенные доработки для популярного пикапа Mercedes X-Class.
В частности, речь идет о новом пакете под названием Black, предполагающем затемненные части как по кузову, так и в салоне автомобиля. Вместе с тем приобрести пакет улучшений станет возможным уже в марте 2020 года. В ателье пока удерживают в тайне подробности о примененных улучшениях.
Кроме того, воспользоваться пакет обновлений смогут владельцы пикапа X350d 4Matic во всех комплектациях. Напомним, автомобиль получил 3,5-литровый дизельный мотор с мощность 250 л.с., а также систему полного привода. Эксперты пока не берутся прогнозировать стоимость данного пакета доработок для немецкого пикапа.
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