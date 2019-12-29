В Москве мужчина задушил ребенка

В Москве задержан 55-летний, подозреваемый в удушении двухлетней девочки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что тело девочки 2017 года рождения с признаками механической асфиксии обнаружили в квартире на востоке столицы в пятницу, 27 декабря. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза.

Задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В начале декабря ранее судимый мужчина в городе Менделеевске в Татарстане убил женщину, подростка и двухлетнего ребенка.

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