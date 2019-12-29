Мнение: Реформа подоходного налога — кому выгодно

Россияне привыкли крайне настороженно относиться к любым реформам, исходящих сверху. Потому что все они в интересах чиновников, а не людей. Но тут — особый случай.

Суть реформы

Хотели отменить НДФЛ для малоимущих. Но как-то технически у властей получилась реформа, затрагивающая всех россиян. Каждого.

Все получают вычет из налогооблагаемой базы в размере 1,5 прожиточного минимума, а на остальную часть дохода подоходник повышается с 13% до 16%.

Простой расчет показывает, что это выгодно не только малоимущим, но большинству россиян, официально получающих до 90 тыс.руб./мес.

✅Работник со средней зарплатой (50 тыс.р./мес.) получит экономию на налоге около 1,4 тыс.р., его располагаемый доход увеличится на 2,8%.

✅Получаущий минимальную зарплату увеличит свой доход примерно на ту же сумму, но по отношению к его маленькому доходу это будет +13%

✅Получающий 200 тыс.р./мес. — понесет потери от реформы в размере 1,6% своего дохода.

Получается своеобразный возврат к системе прогрессивного подоходного налога — больше получаешь — больше ставка.

Резоны

Рейтинги кремлевских сильно упали после пенсионной реформы и возвращаться назад, вверх, не хотят. Последний электоральный цикл показал, что у властей назревают очевидные проблемы с выборами — как ни мухлюй, а народное недовольство прорывается. Надо как-то задобрить народ.

Проблема с реальными доходами людей. Все же понимают, что рост этого показателя в 2019 году — результат пересчетов (подтасовок, если честно) Росстата. Отсутствие реального роста тут рано или поздно станет проблемой. Уже стало — народ полез за кредитами. И выплаты по ним уже ощутимо давят на доходы людей. Если так все пойдет и дальше — выплаты процентов и тела кредита съедят любые прибавки к зарплатам.

ЦБ «приморозил» выдачу кредитов — обвалился конечный спрос в экономике, она затормозилась. Тоже плохо. Тупик. Нужен выход на ускоренный рост доходов людей, тогда сама собой рассосется и проблема их закредитованности, а скачок конечного спроса потянет за собой ВВП.

Как разогнать рост доходов людей минимальными затратами федерального бюджета?

Конечно, реформой подоходника, который идет в региональные и муниципальные бюджеты. То есть, за их счет.

Для правительства — это отличный способ «въехать в рай на чужом горбу». И не важно, что у него на счетах лежат без дела 16,5 трлн руб. (на 1 ноября, данные ЦБР) — тратить «свои» деньги правительство не собирается. Вот «чужие» (регионов и муниципалитетов) — пожалуйста.

В итоге отличный расклад: федеральные власти — за реформу, увеличивающую доходы людей. А против нее — регионы. И Кремль с помпой «продавливает» реформу в интересах людей.

Конечно, в первую очередь, в своих интересах (рейтинга), но тут так уж отлично совпали его интересы с интересами людей — редкий случай.

Последствия

По СМИ ходит цифра стоимости реформы в 1-1,5 трлн руб. (трудно судить, насколько она справедлива, кажется завышенной). Повышение ставки НДФЛ только частично компенсирует выпадающие доходы региональных бюджетов. Да и то — в богатых субъектах — Москве, у нефтяников/газовиков. Все остальные регионы — не просто в минусе, в полном ауте. Компенсировать выпадающие доходы нечем.

А минфин, конечно, потребует от них использовать собственные возможности — то есть задрать до максимума региональные и местные налоги: на имущество, транспортный, земельный, патенты, вмененку, торговый, курортный сборы и т.п. И это будет, скорее всего, условием его помощи регионам. И деваться губернаторам будет некуда.

Следствием реформы подоходника станет повышение налогового бремени на людей «с другой стороны», а также угнетение малого и среднего бизнеса, ужесточение налогового администрирования.

И вполне очевидное: чем выше ставка НДФЛ — тем выше доля «теневых» зарплат. То, с чем минфин боролся многие годы и придумывал множество так и не сработавших механизмов легализации доходов (патенты, вмененка, налоговые каникулы, налог на профдоход и проч.).

Прогноз

Кремль пока устами Пескова заявляет, что «предметных разговоров или решений» по реформе пока нет. СМИ пишут о череде совещаний в АП и правительстве на эту тему. Очевидно, что «политический» блок хочет продавить это решение при глухом сопротивлении «экономического». Скорее всего, продавит. Реформа будет.

Но минфин постарается минимизировать «свои» потери. И будет давить на регионы, возможно, размер вычета снизится до 1 прожиточного минимума и т. д. — выгоды людей сократятся, эффект реформы на экономический рост тоже. Но таков уж наш минфин — не может иначе.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Боевики «ДНР» и «ЛНР» передали украинской стороне 76 человек в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины. «Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории», – сказано в сообщении. Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом. […]