Мнение: В чём талантлив Константин Эрнст?

По причине того, что Ксюша Собчак очень хочет иметь свою авторскую программу на Первом, но её туда никак не пускают, она сделала ход лошадью: призналась, что дала бы Эрнсту.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Эрнст офигенный. Он умный и талантливый… А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг… Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем… на ближайшие пару месяцев. Но если у нас в стране в принципе какие-то мужчины и могли бы мне понравиться, то это были бы Эрнст и Мамут.

Я авторскую программу на Первом не хочу, а потому скажу правду.

Эрнст, может, и умный, но ни фига не талантливый. Руководитель телеканала из него — как из говна пуля. В трендах Эрнст разбирается, как свинья в апельсинах.

Ну, это помимо того, что он просто очень некрасивый мужчина, похожий на унылого бассет-хаунда.

Эрнст морально устарел, и под его непосредственным руководством главный телеканал страны растерял почти всю свою аудиторию, оставшись с тремя с половиной пенсионерами.

Вот из вас кто-нибудь смотрит Первый канал? Ну, что там смотреть? Наши говно-сериалы? Дешёвую, оскорбляющую интеллект пропаганду, которую уже не хавают даже самые отсталые слои населения? Проект «Голос»? Серьёзно?

За последние я уже не знаю, сколько лет, Первый не показал ни одного путёвого фильма, ни одного сериала, ни одной телепрограммы, которая бы заставила меня прилипнуть к экрану.

И после этого Эрнст талантливый? Да он просрал лучший когда-то телеканал страны. Талантливо, впрочем, просрал.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро

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