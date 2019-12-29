Девять человек отказались от обмена и остались на подконтрольных Украине территориях – представитель боевиков «ЛНР»

Девять человек отказались от обмена удерживаемыми лицами и остались на подконтрольных Украине территориях, заявила представитель боевиков «ЛНР» Ольга Кобцева, сообщает 29 декабря ТАСС.
По словам Кобцевой, боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек, а «забрали 63 человека».
Опубликован список из 25 украинцев, освобожденных в рамках этой части обмена. Он проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.
Как заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова российским СМИ, всего украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате обмена должны вернуться около 80 граждан.
Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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