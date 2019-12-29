Третий ребенок на подходе? Глюкозу заметили с округлившимся животом

На видеозаписи, опубликованной в Сети, Наталья Чистякова-Ионова танцует вместе с солисткой «А’Студио» Кети Топурией. В кадре Глюкоза позирует в платье голубого цвета и солнцезащитных очках. Облегающий наряд подчеркивает округлившийся живот звезды.

Ролик вызвал настоящий переполох. Поклонники предположили, что исполнительница ожидает третьего ребенка. «Мы одним видим у Глюкозы животик? Это джемпер такой неудачный или третий ребенок на подходе?», – написали авторы телеграм-канала «Только никому».

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