В РФ снимут художественный фильм о пленниках СБУ

Начались съемки художественного фильма по мотивам истории двух крымских военнослужащих, захваченных украинскими спецслужбами. Картину снимает российская киностудия «Горизонт кино», сообщила гендиректор студии Вера Соколова.

«Начались съемки художественного патриотического фильма, который затронет лучшие струны человеческой души и продолжит славную кинематографическую традицию советского кино. В основе сюжета – история крымских военнослужащих.. В ролях – известные, всеми любимые заслуженные и народные артисты, а также молодые талантливые актеры, которые, я уверена, полюбятся зрителям», – сказала Соколова РИА «Новости», которая также является продюсером и режиссером фильма.

Премьера фильма планируется в марте 2021 года. Слоган фильма: «Россия своих не бросает».

«Рабочее название кинокартины «Пункт пропуска». Большая вероятность, что оно же останется официальным. Фильм будет снят в жанре социальной драмы», – отметила Соколова.

Как рассказал автор идеи и главный консультант фильма Иван Соловьев, картина расскажет о верности присяге и долгу, семейных ценностях, поведении и выборе человека в трудную минуту.

«С одной стороны, это семейный фильм, с другой – он о патриотизме и силе духа. У каждого из нас в жизни наступает свой «пункт пропуска», в котором мы делаем судьбоносный и определяющий выбор: остаться верным своим принципам или пойти на сделку со своей совестью. Съемки пройдут в Крыму, Севастополе и Москве», – отметил Соловьев.

Ранее режиссер-документалист и военкор из ДНР Максим Фадеев рассказал газете ВЗГЛЯД о съемках фильма про ополченцев Донбасса «Призраки», а также фильма-концерта «Русское поле» с участием популярной российской рок-певицы Юлии Чичериной.

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