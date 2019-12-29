Немцы предрекли Путину и Меркель ведущие роли в мировой политике в 2020 году

По мнению жителей Германии, наиболее значимые роли при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные газетой Welt am Sonntag
«Какие политики будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем?» – передает ТАСС формулировку вопроса.
По мнению 22% респондентов, ведущая роль будет принадлежать Меркель. 20% немцев назвали Владимира Путина, а 19% – Эммануэля Макрона.
16% участников опроса возложили эту роль на президента США Дональда Трампа, 12% – на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
29% полагают, что найти ответы на текущие вызовы не удастся никому.
Число участников опроса не уточняется.
Ранее британское издание Financial Times включило главу российского государства Владимира Путина в число 50 человек, которые «определили облик десятилетия».
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