Немцы предрекли Путину и Меркель ведущие роли в мировой политике в 2020 году

По мнению жителей Германии, наиболее значимые роли при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные газетой Welt am Sonntag

«Какие политики будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем?» – передает ТАСС формулировку вопроса.

По мнению 22% респондентов, ведущая роль будет принадлежать Меркель. 20% немцев назвали Владимира Путина, а 19% – Эммануэля Макрона.

16% участников опроса возложили эту роль на президента США Дональда Трампа, 12% – на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

29% полагают, что найти ответы на текущие вызовы не удастся никому.

Число участников опроса не уточняется.

Ранее британское издание Financial Times включило главу российского государства Владимира Путина в число 50 человек, которые «определили облик десятилетия».





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