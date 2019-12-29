Эксперты назвали ТОП-3 легендарных американских внедорожников

Внедорожники стабильно занимают лидирующие позиции в рейтингах покупательских предпочтений. Специалисты авторынка назвали ТОП-3 авто американского производства, ставших настоящими легендами в своем сегменте.

Внедорожники компаний из США давно считаются одними из лучших в своей категории. Так, Blazer от Chevrolet, сошедший с конвейера в конце 1960-х годов, до сих пор пользуется повышенным спросом у автолюбителей. Базой машины стал пикап, потому в первых двух поколениях Blazer была возможность превращения модели в компактный вариант за счет пластикового «колпака» сверху. Работал внедорожник на 6- и 8-цилиндровых моторах объемом до 5,7 литра, позже двигатели заменили на 4,1-6,6-литровые мощностью до 210 лошадиных сил, в числе которых есть и дизель на 6,2 литра.

Bronco от компании Ford на рынке также со второй половины 1960-х годов. Бензиновые 2.8 – 4,9-литровые двигатели с 6 цилиндрами и 6.9-литровый мотор на дизельном топливе стали залогом огромной популярности кроссовера. Впрочем, уже в 1996 году вышла последняя машина марки, и вот, спустя более двух десятилетий концерн намерен снова вернуться к выпуску автолегенды.

Последним в рейтинге назван Wrangler от концерна Jeep, ставший в свое время преемником модели CJ5. В машине был изменен внешний вид и интерьер салона, а также обновлена техническая база. Например, во Wrangler появились фары прямоугольной формы, позднее замененные округлыми фонарями. Также за время с момента первого запуска линейки были изменены двигатели и трансмиссия машины.

Начиная с 2017 года внедорожник полностью сменил платформу, уменьшившись в весе и став при этом более технологичным, прочность и легкость машине обеспечивают высокопрочная сталь и алюминий. Стоит отметить, что данная модель и сейчас нередко участвует в разного рода соревнованиях и ралли, что говорит о ее высоком качестве и «всепроходимости».

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