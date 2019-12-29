Лолита Милявская попросила Деда Мороза помочь ей найти “адекватного” шестого мужа

29.12.2019, 15:04, Разное

После развода с Дмитрием Ивановым Лолита сбросила лишний вес, а также сообщила, что готова к новой любви. Певица попросила Деда Мороза помочь ей найти шестого мужа, который будет адекватным и работающим человеком.
Об этом звезда пояснила на шоу “Звезды сошлись”, отметив, что уже не думает о прошлых негативах. Лолита шутливо подчеркнула, что житель мечты должен не только вести здоровый образ жизни, но и не быть нарциссом или альфонсом. В студии также находилась дочь Иванова Анастасия, высказавшая свое мнение по поводу развода пары.

Она считает, что причиной стали постоянные гастроли артистки, а отцу просто надоело находиться одному в пустой квартире. Молодая особа первой узнала такую новость во время разговора с Лолитой по телефону, а сама знаменитость добавила, что подарила бывшему избраннику 4 тысячи евро, оценив “прелести супружеской жизни”, но дочь тренера опровергла эти слова.



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