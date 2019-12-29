Узбекистанскую блогерку освободили из психиатрической клиники после трех месяцев принудительного лечения

Узбекистанскую блогерку Нафосат Оллашукурову 28 декабря выпустили из психиатрической клиники в Ургенче. Там ее удерживали три месяца по решению суда после того, как она приняла участие в акции протеста. Об этом сообщает узбекская редакция Радио Свобода.

По словам руководителя базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова, специальная комиссия сочла, что необходимости в продолжении лечения Оллашукуровой в психоневрологическом диспансере нет.

Отец девушки Болтабой Оллашукуров подтвердил «Озодлику», что его дочь выехала из Хорезма в Ташкент.

«Сегодня в 12 часов она позвонила мне с неизвестного номера и сказала: «Меня выпустили, я уже в пути». Но потом мы уже не смогли до нее дозвониться», – сказал Оллашукуров.

С самой Нафосат Оллашукуровой журналистам связаться не удалось. Ее адвокат Умид Давлатов сказал, что не владеет полной информацией об освобождении своей клиентки из психоневрологического диспансера.

32-летнюю учительницу английского языка Нафосат Оллашукурову, которая вела блог в фейсбуке под именем Shabnam Olloshkurova, поместили на принудительное лечение ​в Хорезмский областной психоневрологический диспансер 7 октября. Это произошло после того, как она присоединилась к пешему ходу журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников из Хорезма в Ташкент. Люди шли на прием к министру внутренних дел Узбекистана, намереваясь рассказать ему о том, как их незаконно преследуют. Всех участников пешего хода задержали и приговорили к административным арестам.

Оллашукурову также арестовали на 10 суток, признав ее виновной по статьям:

183 («Мелкое хулиганство»),

194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел»),

195 («Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел»),

202 («Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций») Кодекса об административной ответственности.

После этого в Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что якобы через день после того, как женщину отправили под арест, у нее были замечены некие «психологические изменения». Силовики утверждают, что для девушки прямо в спецприемник вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего по рекомендации психиатра увезли ее в Хорезмский областной психоневрологический диспансер для медицинского обследования.

После этого представители диспансера обратились в Ургенчский межрайонный суд по гражданским делам и попросили разрешение на принудительную госпитализацию Оллашукуровой. В представленных ими в суд документах было сказано, что у женщины «наблюдаются психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома».

Также медики заявили, что блогер «беспомощна, неспособна самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности и представляет угрозу для себя или окружающих».

Отец блогерки заявлял, что его дочь никогда не страдала психическими заболеваниями, а Международная прессозащитная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) потребовала от властей Узбекистана освободить блогера. Но власти Узбекистана проигнорировали эти заявления.

Оллашукурова на своей странице неоднократно выражала недовольство действиями узбекских чиновников и коррупцией в Узбекистане и предлагала объединиться и создать орган по защите населения от властей. Она, в частности, выступала против незаконных сносов домов и других строений в Кашкадарьинской, Хорезмской и Ферганской областях. У ее блога было более четырех тысяч подписчиков.

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Последнее: Узбекистанскую блогерку Нафосат Оллашукурову 28 декабря выпустили из психиатрической клиники в Ургенче. Там ее удерживали три месяца по решению суда после того, как она приняла участие в акции протеста. Об этом сообщает узбекская редакция Радио Свобода. По словам руководителя базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова, специальная комиссия сочла, что необходимости в продолжении […]