В Минске проходят акции протеста против интеграции с Россией

29.12.2019, 15:00, Новости дня

В столице Беларуси Минске прошло пятое за декабрь шествие против экономической интеграции с Россией, сообщает белорусская служба Радио Свобода. На акцию вышли около сотни человек. 

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги и плакаты в поддержку арестованных и оштрафованных за предыдущие акции. Один из выступающих на митинге лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик также произносил имена политзаключенных Беларуси и потребовал их освобождения. 

Собравшиеся прошлись по проспекту Независимости в сторону площади Независимости. После шествия запланирована еще одна акция – «живая цепь» вдоль проспекта. 

 

Это уже пятая по счету уличная акция в Минcке против интеграции России и Беларуси. Первые протесты прошли 7 и 8 декабря – они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. 20 декабря в Минске прошла третья, наиболее массовая акция протеста против интеграции. В ней приняли участие свыше 1500 человек. В это время президенты Беларуси и России встречались в Санкт-Петербурге.

Во время самих акций милиция не задерживала протестующих и не применяла к ним силу. Но после акций несколько десятков человек получили повестки в суды и были приговорены к административным арестам (до 15 суток) и крупным штрафам (от $242 до $606).

Оппозиционные политики и активисты Беларуси подчеркивают, что детали интеграционных документов по-прежнему скрываются от общественности.

 



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