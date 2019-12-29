Боевики РФ ограничивают свободу передвижения патрулей ОБСЕ – украинская сторона СЦКК

Вооруженные формирования Российской Федерации ограничивают свободу передвижения патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), опубликованном 29 декабря на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«С начала декабря 2019 года СММ ОБСЕ зафиксировала 59 случаев отказа представителями вооруженных формирований Российской Федерации и их наемниками патрулю Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. В очередной раз в ежедневном отчете от 28 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское (бывший Октябрь) и Староласпа», – сказано в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска у населенного пункта Изварино Луганской области боевики предложили патрулю СММ «вообще покинуть указанный район».

«Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на не допустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии», – добавили в украинской стороне СЦКК.

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей миссии по всей территории Украины, подчеркивает украинская сторона СЦКК. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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