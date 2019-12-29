Журналист сообщил о завершении обмена пленными в Донбассе

29.12.2019, 14:51, Новости дня

Украина и провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики завершили обмен удерживаемыми лицами, сообщают СМИ.

«Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска «Горловка». Можно сказать, что обмен «всех установленных на всех установленных» состоялся. Число освобожденных лиц будет озвучено позднее», – «Интерфакс» сообщение корреспондента телеканала «Россия 24».

Между тем источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщает, что обмен пленными в настоящее время продолжается. По его словам, к отправке на Украину только готовятся ранее удерживавшиеся в ДНР лица.

Ранее в воскресенье Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Затем Киев также сообщил, что передал ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена.

Участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину отказались две девушки из Донецка.



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Последнее: Украина и провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики завершили обмен удерживаемыми лицами, сообщают СМИ. «Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска «Горловка». Можно сказать, что обмен «всех установленных на всех установленных» состоялся. Число освобожденных лиц будет озвучено позднее», – «Интерфакс» сообщение корреспондента телеканала «Россия 24». Между тем источник ТАСС в […]

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