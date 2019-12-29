Заполонившая улицу толпа долго аплодировала траурному кортежу Волчек

На церемонию, которая длилась чуть более трех часов, приехали

режиссеры, актеры, политики, звезды шоу-бизнеса. Среди прочих были замечены:

Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Сергей Гармаш, Константин

Эрнст, Павел Чухрай, Чулпан Хаматова, Татьяна

Тарасова, Владимир Машков и другие.

В связи с траурным событием перекрыли движение автотранспорта на Чистопрудном бульваре со стороны театра. Люди рекой стекались к входу в «Современник».

Прощание подходило к концу, а поток желающих в последний раз

взглянуть на Галину Волчек не иссякал. Толпы людей выстраивались вдоль бульвара.

Пришло время выдвигаться на кладбище, народ оттеснили

по обе стороны от входа в «Современник». Когда гроб вынесли из дверей здания,

раздались аплодисменты. Они гремели, пока траурный кортеж не скрылся из

виду. Народ не успокаивался около десяти минут. Поклонники Галины Волчек не стеснялись плакать.

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Последнее: На церемонию, которая длилась чуть более трех часов, приехали режиссеры, актеры, политики, звезды шоу-бизнеса. Среди прочих были замечены: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Сергей Гармаш, Константин Эрнст, Павел Чухрай, Чулпан Хаматова, Татьяна Тарасова, Владимир Машков и другие. В связи с траурным событием перекрыли движение автотранспорта на Чистопрудном бульваре со стороны театра. Люди рекой стекались […]