Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена

Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам всех пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Ранее в воскресенье Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.





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Последнее: Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам всех пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами. Сообщение об этом передает ТАСС. Ранее в воскресенье Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.