Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена

Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам всех пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Сообщение об этом передает ТАСС.
Ранее в воскресенье Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам всех пленных в рамках обмена удерживаемыми лицами. Сообщение об этом передает ТАСС. Ранее в воскресенье Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР уточнили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции Объединенных сил / 3 декабря
- Путин раскритиковал закупку оборудования для нацпроектов / 25 декабря
- Суд арестовал имущество бизнесмена Альперина – СМИ / 27 декабря
- Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России / 13 декабря
- Экс-прокурора района Владикавказа задержали за заказное убийство следователя / 15 декабря
- Путин поручил перейти до 15 апреля от бумажных к электронным документам в медицине / 13 декабря
- Juice Wrld перед смертью проглотил таблетки, которые искали агенты ФБР – СМИ / 11 декабря
- Фетисов понадеялся на снисхождение ВАДА к российским спортсменам / 1 декабря