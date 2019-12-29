Кабмин назначил двух замов министра здравоохранения Украины

Кабинет Министров Украины назначил двух заместителей министра здравоохранения Украины. Это следует из указов правительства от 27 декабря.

Согласно указу №1378-р, замглавы Минздрава стала Ирина Шевченко, согласно указу №1377-р, на такую же должность назначен Дмитрий Луфер.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила главой Минздрава Зоряну Скалецкую. В интервью изданию LB.ua, опубликованном 5 декабря, она говорила, что в министерстве есть много людей, «на которых нельзя положиться».

24 сентября сотрудники четырех директоратов Минздрава написали украинскому премьер-министру Алексею Гончаруку открытое письмо, в котором заявили об угрозе срыва медреформы и давлении со стороны нового руководства министерства. В частности, речь шла о том, что кому-то из сотрудников предложили уволиться «по-хорошему». Заместитель Скалецкой Михаил Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что предлагал уволиться гендиректору директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой, так как у них «не совпадали взгляды».

Загрийчук ушел в отставку 20 ноября, проработав в должности немногим более двух месяцев. Скалецкая говорила, что его увольнение может быть не последним.

4 декабря в отставку ушел глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

7 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко заявила, что уволится почти со всей своей командой до конца 2019 года.

16-го и 17 декабря заявления об увольнении написали заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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