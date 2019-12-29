Косточки некоторых фруктов и бахчевых культур предотвращают развитие болезней — Медики

Многие люди даже не подозревают, что косточки некоторых фруктов и бахчевых культур можно пережевывать и проглатывать. Медики выяснили, что они предотвращают развитие некоторых болезней.

Это не относится к вишням из-за большого содержания амигдалина в косточках. Вещество после попадания в организм превращается в яд, вызывающий отравление, а также под запретом находятся яблоки, груши, сливы и черемуха.

Медики рекомендуют не пренебрегать косточками граната, нормализующими работу ЖКТ из-за витаминов A, В и E. Дальше в список вошли цитрусовые, так как лимоны способны помочь при головной боли, а апельсины и мандарины борются с грибковыми заболеваниями. На последнем месте оказались арбузы и дыни. Первая бахчевая культура защищает организм человека от онкологии и нормализует работу сердца, а вторая лечит проблемы пищеварительной системы, но перед употреблением косточек стоит посетить лечащего врача.

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