Охлобыстин крепко приложил Водонаеву за призыв «не рожать рабов»

Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями. Недавно знаменитость раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете. По ее мнению, такие люди являются «необразованным быдлом», которым «не хватает ума и ответственности».
Звезда сериала «Интерны» не согласился со словами телеведущей. Иван Охлобыстин считает, что после такого заявления Алене Водонаевой больше не стоит появляться на телевидении. Более того, он посоветовал ей переехать в другую страну.
«Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих – ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью», – написал Иван Охлобыстин на странице во «Вконтакте».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, с 1995 года актер состоит в браке с Оксаной Арбузовой. Супруги воспитывают шестерых детей: сыновей Василия и Савву и дочерей Анфису, Евдокию, Варвару и Иоанну. Кроме того, Иван Охлобыстин является крестным отцом около 50 малышей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями. Недавно знаменитость раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете. По ее мнению, такие люди являются «необразованным быдлом», которым «не хватает ума и ответственности». Звезда сериала «Интерны» не согласился со словами телеведущей. Иван Охлобыстин считает, что после такого заявления Алене Водонаевой больше не стоит появляться на телевидении. Более того, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Слава Рабинович: “Адмирал Кузнецов” – распильный “проект” путинских воров на миллиард долларов / 21 декабря
- Гражданин РФ из «ЛНР» Кнышов показал Путину, как выживает: «Вы отобрали у меня пенсию, ем гнилую картошку» / 20 декабря
- «Бери дочь и беги, тварь» / 24 ноября
- Астронавты рассказали о странных ощущениях, звуках и НЛО в космосе / 21 декабря
- Посетил более 150 стран: в Петербург прибыл известный индийский путешественник / 4 декабря
- Mitsubishi намерена отказаться от дизельных двигателей / 29 декабря
- «Он будет рядом, даже если я совершу большую ошибку»: Седокова раскрыла подробности громкого романа / 24 ноября
- Мнение: О самом важном факте для простого россиянина / 18 декабря