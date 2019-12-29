Охлобыстин крепко приложил Водонаеву за призыв «не рожать рабов»

Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями. Недавно знаменитость раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете. По ее мнению, такие люди являются «необразованным быдлом», которым «не хватает ума и ответственности».

Звезда сериала «Интерны» не согласился со словами телеведущей. Иван Охлобыстин считает, что после такого заявления Алене Водонаевой больше не стоит появляться на телевидении. Более того, он посоветовал ей переехать в другую страну.

«Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих – ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью», – написал Иван Охлобыстин на странице во «Вконтакте».

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 23 Дек 2019 в 11:45 PST

Напомним, с 1995 года актер состоит в браке с Оксаной Арбузовой. Супруги воспитывают шестерых детей: сыновей Василия и Савву и дочерей Анфису, Евдокию, Варвару и Иоанну. Кроме того, Иван Охлобыстин является крестным отцом около 50 малышей.

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Последнее: Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями. Недавно знаменитость раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете. По ее мнению, такие люди являются «необразованным быдлом», которым «не хватает ума и ответственности». Звезда сериала «Интерны» не согласился со словами телеведущей. Иван Охлобыстин считает, что после такого заявления Алене Водонаевой больше не стоит появляться на телевидении. Более того, […]