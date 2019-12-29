Mitsubishi намерена отказаться от дизельных двигателей

Компания Mitsubishi планирует выпуск абсолютно иной моторной серии. Новые автомобили японского концерна уже не будут иметь дизельных двигателей, от которых компания откажется к 2021 году.

Сейчас все больше автопроизводителей меняют концепцию силовых агрегатов выпускаемых ими транспортных средств. Не осталась в стороне и корпорация Mitsubishi, в планах которой разработки новых моторных установок на так называемом тяжёлом топливе. Все основные модели компании почти избавятся от дизеля уже к концу 2021 года.

Причиной тому стало падение продаж машин, работающих на дизельном топливе, причем спад релизов, отмечают аналитики авторынка, равен почти 50%. В первую очередь теряют популярность подобные машины в европейских странах, тогда как ранее именно этот регион лидировал по количеству дизельных агрегатов. Как сообщают СМИ, последними моделями на дизеле могут стать Outlander и Pajero Sport, также могут остаться с прежними моторами «региональные модели», например, в Японии.

Следует отметить, что и другие компании также отказываются постепенно от авто на «тяжелом» топливе. У Mitsubishi машины с подобными моторами занимали только 24% рынка сбыта. Еще одна японская корпорация Nissan ранее также объявила об отказе от выпуска дизельных транспортных средств, а вместе с Mitsubishi с рынка таких моторов может уйти и Honda.

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Последнее: Компания Mitsubishi планирует выпуск абсолютно иной моторной серии. Новые автомобили японского концерна уже не будут иметь дизельных двигателей, от которых компания откажется к 2021 году. Сейчас все больше автопроизводителей меняют концепцию силовых агрегатов выпускаемых ими транспортных средств. Не осталась в стороне и корпорация Mitsubishi, в планах которой разработки новых моторных установок на так называемом тяжёлом […]