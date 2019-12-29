ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе

29.12.2019, 14:19, Новости дня

Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

В ЛНР сообщили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что девять человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе и решили остаться на подконтрольной Киеву территории.



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Последнее: Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР сообщили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек, передает РИА «Новости». Уточняется, что девять человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе и решили остаться на подконтрольной Киеву территории.

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