ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе

Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
В ЛНР сообщили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек, передает РИА «Новости».
Уточняется, что девять человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе и решили остаться на подконтрольной Киеву территории.
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Последнее: Луганская народная республика сообщила о завершении обмена удерживаемыми лицами с Украиной. В ЛНР сообщили, что Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики, Луганск передал 25 человек, передает РИА «Новости». Уточняется, что девять человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе и решили остаться на подконтрольной Киеву территории.
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