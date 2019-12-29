Болельщики атаковали Instagram капитана команды Канады после инцидента с гимном России

Российские и канадские болельщики атаковали Instagram капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна РФ после победы российской сборной в матче против Канады на молодежном чемпионате мира.
После инцидента под фотографией Хэйтона в Instagram появилось множество комментариев со смайликом, изображающим клоуна, а также оскорбительные высказывания. Российские болельщики отправляли хоккеисту текст гимна РФ и просили «вести себя достойно, даже когда проигрываешь».
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Однако многие русскоязычные и англоговорящее фанаты призвали не оскорблять Хэйтона, так как его поступок был ошибкой. Они выразили надежду, что спортсмен в будущем не будет совершать таких промахов.
Напомним, сборная России победила канадцев на молодежном чемпионате мира со счетом 6:0. Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, после чего игроки российской сборной отказались пожимать ему руку.
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