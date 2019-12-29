Мнение: Новогоднее НасТроеНие!

29.12.2019, 14:16, Разное

Один из правильных итогов состоит в том, чтобы улыбнутся своим косякам, ошибкам, сделанные нами в течение года. Они, — уже сделаны, так чего на них тратить разрушительную энергию.

Нам, для праздника «Новый год», требуется энергия наших улыбок, смеха, которая даст толчок к рождению нашей радости.

А чем душу накормим, то и такой отклик от неё получим!

Поздравляю сообщество Конт и контовцев,с идущим, — Новым 2020 годом!

Источник: Конт



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Последнее: Один из правильных итогов состоит в том, чтобы улыбнутся своим косякам, ошибкам, сделанные нами в течение года. Они, — уже сделаны, так чего на них тратить разрушительную энергию. Нам, для праздника «Новый год», требуется энергия наших улыбок, смеха, которая даст толчок к рождению нашей радости. А чем душу накормим, то и такой отклик от неё […]

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