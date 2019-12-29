Мнение: Новогоднее НасТроеНие!

Один из правильных итогов состоит в том, чтобы улыбнутся своим косякам, ошибкам, сделанные нами в течение года. Они, — уже сделаны, так чего на них тратить разрушительную энергию.
Нам, для праздника «Новый год», требуется энергия наших улыбок, смеха, которая даст толчок к рождению нашей радости.
А чем душу накормим, то и такой отклик от неё получим!
Поздравляю сообщество Конт и контовцев,с идущим, — Новым 2020 годом!
Источник: Конт
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Последнее: Один из правильных итогов состоит в том, чтобы улыбнутся своим косякам, ошибкам, сделанные нами в течение года. Они, — уже сделаны, так чего на них тратить разрушительную энергию. Нам, для праздника «Новый год», требуется энергия наших улыбок, смеха, которая даст толчок к рождению нашей радости. А чем душу накормим, то и такой отклик от неё […]
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