Мнение: Хотите? А это очень просто — Как вернуться в СССР:

1. Отобрать у всех приватизированные квартиры.

2. Отобрать у всех свои бизнесы, от корпораций до ларьков.

3. Посадить владельцев более богатых квартир, более дорогих машин, и просто тех, кто выделяется из толпы.

4. Репрессировать для профилактики совсем немного людей, пары миллионов хватит.

5. Ввести прописку по месту работы, за оставление рабочего места или колхоза — в тюрьму.

6. Закрыть супермаркеты, торговые центры, убрать из магазинов все деликатесы, все красивые шмотки и косметику.

7. Прекратить продажу иномарок, отечественные автомобили продавать по спискам.

8. Закрыть выезд простых россиян заграницу. Выезд разрешить только по рекомендации профсоюзов и органов внутренних дел, после прохождения Первого отдела.

9. В армии вернуть 2-3 летнюю службу.

10. Прекратить производство красивых и модных вещей, вместо них увеличить выплавку стали и чугуна, которые будут ржаветь на складах.

11. Уничтожить фермерские хозяйства, вернуть колхозы, прекратить экспорт с/х продукции заграницу, вместо этого гноить её на складах, в приёмниках и овощехранилищах.

12. Вернуть советский сервис, хамство и преклонение перед начальством во все общественные (а других не будет) организации и учреждения.

13. Тратить сотни миллиардов долларов на поддержку коммунистических партий по всему миру. Всю валюту у граждан отобрать.

14. Запретить перспективные науки, объявить генетику и кибернетику «продажными девками империализма».

15. Под предлогом построения будущего рая («коммунизма») заставить население работать за идею, а не за материальное вознаграждение. Советскому народу деньги не нужны.

16. Заставить профессуру и студентов работать на овощехранилищах и 1 месяц в году — в колхозе «на картошке» с проживанием в казарме без душа и туалетов. После окончания ВУЗов насильно распределять на 3 года на периферию или за взятки оставлять в столицах.

17. Давать путевки в санатории и на курорты на одного члена семьи — пусть развиваются «курортные романы», незачем отдыхать всей семьей.

18. Запретить класть в больницу детей с родителями.

19. Сформировать дефицит контрацептивов, запретить аборты.

20. Убрать все одноместные номера в гостиницах, заселять 2-6 чужих людей в один номер.

21. Организовать движение поездов с опозданием как минимум на 2-3 часа, а периодически — на 8-9; на дальние направления сажать по 2-3 «зайца» на каждое купе дополнительно.

22. Большинство интересных книг продавать только по блату и за 20 кг. макулатуры за книгу. Часть книг запретить вообще, за нарушение сажать в тюрьму.

23. Продавать мебель через многодневные очереди и взятки.

24. Запретить и подвергнуть репрессиям членов всех политических партий, за исключением одной. Именно она на закрытой тусовке будет назначать формального, престарелого и больного руководителя страны.

25. Поставить руководить регионами, городами, посёлками, предприятиями и другим гос. имуществом самоназначенных членов единственной в стране политической партии.

26. Дождаться, когда эти руководители из формального владения гос.имуществом заходят перейти к узаконенному, объявят о «Перестройке» и ограбят остальное население страны, с вымиранием малоимущих и незащищенных граждан.

Ну и лично каждый из желающих вернуться в СССР может предпринять следующее и покайфовать :

1 Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ.

2. Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый канал Российского телевидения.

3. Заменяете туалетную бумагу газетами.

4 Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки. (И ТОЛЬКО В СЕЗОН)

5 Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут.

6 Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-«копейку». На работу только в трамвае.

7 Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать.

8 Зубы попросить лечить без обезболивающего.

PS И запретить западную литературу, музыку и моду. Слушать исключительно советскую пропаганду, читать Маркса и Энгельса и одеваться в мешковину. А, и ещё за любое общение с каким бы то ни было иностранцем – на Лубяночку

Источник https://vk.com/feed?w=wall-168…

Добавлю чуток.

Леваки звали Сталина. Дождались

Сталинское наследие.

Точная формулировка. Советский это антирусский и именно из русских коммунисты старались сделать советских а нацмены варились в собственном национализме.

Я КРЕМЛЕБОТ И ГОРЖУСЬ ЭТИМ. ПОДТВЕРЖДАЮ.

Источник: Конт

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