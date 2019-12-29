Мнение: Зачем нациям право на самоопределение?

Интересная песня с этим самым самоопределением, а именно — в том что это безусловная, базовая, исконная она же посконная, кондовая, домотканая ценность — не сомневаются одновременно обе, казалось бы непримиримых антагонистических секты — фан-клуб Маркса-Ленина и фан-клуб «Империи Добра». Кстати — обе эти секты также полностью совпадают еще в одном — обе считают Россию тюрьмой народов. Очень трогательное единение, не находите?

Написал заголовок и вступление и зримо представил, как оба эти грозные политические силы нависают надо мной, вопрошая: «А вы что, против этого, базового, ключевого, уникального и неповторимого права??? «

Ну вот да, я наверно неправильный, но я — против. Я вообще не понимаю, зачем нужны права, не сбалансированные обязательствами. Любое право, это инструмент, с помощью которого можно что-то сделать. И весь вопрос — что? Инструментом чего будет это право? Какой практический и абсолютно измеряемый результат будет с помощью него достигнут? И вот когда мне ответят на эти вопросы, тогда я и скажу — «ЗА» я или «ПРОТИВ» конкретного права в каждом конкретном случае.

Вот, например, Прибалтика, представители которой про право на самоопределение в СССР только что песни не слагали. События, которые воспоследовали после обретения этого самого права, не оставляют ни малейшего сомнения в том, что конечной целью права, является возможность нагадить на голову русским и свалить на Запад….

А-фи-ген-ная цель, я вам скажу. Достойная! И вот теперь скажите мне, что в этом праве такого ценного, классного, непоколебимого и уникального? Что, свалить по-другому, это как-то несолидно? Не так гламурно? А тут, с титульным паспортом в кармане — чистить те же английские нужники… оно конечно приятнее… Солиднее так… Самооценку поднимает…

И ведь это ещё не самый брутальный вариант. Другие нации, ломанувшиеся реализовывать свое право на самоопределение, в войнушку с соседями теперь «играть» будут вечно. Ну и? Так и выглядит конечная цель самоопределения? Этнические чистки, пограничные бои, увеличение коррумпированного в хлам госаппарата и эмиграция семьями-улицами-городами? Это и есть то самое Щастье, оспаривать которое категорически запрещается?

Глядя на всё это развесёлую реализацию Самого Главного Права Наций, и помня, что левые и правые фанаты его называют Россию тюрьмой народов, у меня рождается крамольная мысль про моральный облик тех, кого обычно держат в тюрьме и что бывает, когда сидельцы вырываются на свободу.

В топе обсуждения нынче, конечно же, заявление Путина по поводу национальной политики Ленина. Теперь победивших здравый смысл марксистов, бомбит так, что слюни и сопли долетают до НАТО, а риторика полностью и абсолютно сравнялась с риторикой свидомитов.

Приведу пример такого действа, который мне понравился своей образностью и законченностью Автор — burckina_faso:

«Поясняю юному Буратино — Путину на примере житейской логики. Некто построил большой дом со множеством комнат, где жил сам с большой семьей и у каждого ребенка была своя отдельная комната. Итого 15 комнат. Вот Некто умер, а его дети после смерти решили жить каждый самостоятельно и для этого они взяли в собственность каждый по комнате, где каждый жил до этого. Правда, сделав стены внутри дома капитальными и разодравшись с братьями и сестрами. Т.е стали жить раздельно и враждебно в когда-то общем доме.

Согласно логике Путина и ему подобных буратин, Ленин виноват в том, что построил дом со множеством отдельных комнат. Нужно было строить один большой и общий чум, тогда бы наследникам нечего было бы делить. Думаю, что действительно делить нечего было-бы, так в таком доме без стен все жильцы давно передрались между собой и разгромили бы общий дом на радость внешним врагам. Что, собственно, и произошло после 1991 года с СССР.»

Отвечаю здесь, ибо ТАМ мои комменты считаются нон-грата и трутся особо тщательно:

Он (Ленин) не построил дом. Он разделил РАНЕЕ ПОСТРОЕННЫЙ дом на коммуналку из 15 отдельных комнат , да еще спланировал их так, что:

-Туалет одной находился в спальне другой

-Парадная была нарисована на холсте, в реальности же функционировали только «черные» ходы

-Все квартиранты нахаляву столовались на одной кухне, причем исключительно за счет «тюрьмы народов», умудряясь еще и гадить на голову повара…

Он же (Ленин), поотрывал от дома его отдельные части, каждая из которых потом стала (и до сих пор является) головной болью и вражеской территорией, споро и с удовольствием колонизированной англосаксами…

Вот это «произведение» — и есть сама по себе — бомба… Вот она в 1991м и рванула..

Надеюсь я внятно, просто и достаточно образно объяснил, почему и в каком месте я против права наций на самоопределение?

Забегая за тему, сразу предупреждаю, что я еще многое против чего, что и сектанты-марксисты и сектанты фининтерна солидарно одобряют и поддерживают:

Я против всеобщего избирательного права, которое не балансируется обязанностью нести материальную, административную и уголовную ответственность за деяния своего избранника

Я против права на депутатский, министерский, дипломатический и любой другой иммунитет без обязанности пустить себе пулю в лоб, если тебя поймали на измене или казнокрадстве

Я вообще против «права брать» без «обязанности отдавать», что одинаково чуждо как кондовым марскистам, так и упоротым либерастам, а также любым и всяким чиновникам безотносительно партийной принадлежности.

А во всем остальном, я, конечно «ЗА», особенно если красивая женщина…

Источник: Конт

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