Шарий осознал, почему ЛНР и ДНР не захотели оставаться частью Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий извинился перед мирными жителями неподконтрольной Киеву территории Донбасса, которые отказались жить в украинском «беспределе». Блогер признался, что со временем начал их понимать.
«Хочу официально извиниться перед мирными людьми на неподконтрольной, которые заявляли мне «пусть даже голодными, но не в этом беспределе» за мое агрессивное непонимание этих утверждений. Кажется, я начинаю немножко понимать», – написал он на своей странице в Facebook.
Так Шарий отреагировал на решение суда Киева не арестовывать украинского националиста Виталия Регора, который напал на журналиста Дмитрия Кучера, сотрудничающего с изданием «Шарий.net».
Блогер обратил внимание, что суд принял во внимание «инвалидность» Регора, закрыв при этом глаза на то, что в 2016 году украинский националист с ножом напал на гражданина Ирана. При этом сам подозреваемый вел себя в суде спокойно и даже улыбался, указал Шарий.
«Сколько десятков тысяч человек на неподконтрольной, посмотрев это видео, скажут «да ладно, потерплю бытовую неустроенность, обстрелы, голод даже, но ну его лучше нафиг с такими жить». И кто же в данном случае раскалывает страну?» – задался вопросом Шарий в своем YouTube-канале.
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Последнее: Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий извинился перед мирными жителями неподконтрольной Киеву территории Донбасса, которые отказались жить в украинском «беспределе». Блогер признался, что со временем начал их понимать. «Хочу официально извиниться перед мирными людьми на неподконтрольной, которые заявляли мне «пусть даже голодными, но не в этом беспределе» за мое агрессивное непонимание этих утверждений. Кажется, я начинаю немножко […]
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