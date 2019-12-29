Сенцов об обмене: Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые они боролись

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что передача боевикам в рамках обмена удерживаемыми лицами экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», обвиняемых в расстрелах протестующих во время Революции достоинства, лишает страну справедливости. Об этом он написал в Facebook 29 декабря.

Он отметил, что не все незаконно удерживаемые в РФ, аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса украинцы вернутся домой в рамках обмена 29 декабря.

«Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО – кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «человеческого обменного фонда» (очень циничное и практичное выражение) и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного – справедливости», – написал Сенцов.

Режиссер отметил, что за эту справедливость украинцы стояли на Майдане и смогли победить.

«За эту справедливость мы и дальше боремся против оккупантов: кто-то положил голову, кто-то сидит в окопе, кто-то – в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои боролись. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором для виновных. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом», – заявил бывший политзаключенный.

Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не… Posted by Oleg Sentsov on Pühapäev, 29. detsember 2019

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» отпустили под личное обязательство.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых. Утром 29 декабря они продолжали находиться по СИЗО.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ «Майорское», где проходит обмен удерживаемыми лицами

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украине в рамках обмена могут передать 80 человек. Первых 25 заложников боевики уже отпустили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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