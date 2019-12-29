Вместо Билана с Ветлицкой в дуэте будет петь Киркоров

Дима Билан недавно пояснил в студии телешоу «Привет, Андрей!», что мечтает спеть дуэтом со своим кумиром. Однако теперь стало известно, что его опередил Филипп Киркоров, который заявил о совместной работе с Натальей Ветлицкой.

Возвращение звезды эстрады 90-х годов на отечественную сцену удивило многих представителей шоу-бизнеса. Самые востребованные артисты принялись сражаться за внимание Ветлицкой. Как признался Дима Билан, он ведет переговоры со знаменитостью еще с лета. «В первые же дни, когда она приехала, я с ней встретился», — поделился победитель «Евровидения-2008». Он только начал говорить, что хочет исполнить композицию с певицей, как его перебил Киркоров. «У нас с Натальей Ветлицкой готовится в новом сезоне потрясающий дуэт», — отметил поп-король.

Исполнительница более 15 лет жила в Испании, а недавно решила вернуться в Россию. Билана насторожила негативная реакция многих жителей страны на решение звезды петь на родине. Артист пожелал кумиру успехов и поддержал звезду теплыми словами. Ветлицкая собирается начать концертную деятельность в октябре следующего года. После возвращения в РФ она дала первое интервью Малахову, а затем пообщалась с Ургантом.

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