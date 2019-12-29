Вместо Билана с Ветлицкой в дуэте будет петь Киркоров

29.12.2019, 14:04, Разное

Дима Билан недавно пояснил в студии телешоу «Привет, Андрей!», что мечтает спеть дуэтом со своим кумиром. Однако теперь стало известно, что его опередил Филипп Киркоров, который заявил о совместной работе с Натальей Ветлицкой.
Возвращение звезды эстрады 90-х годов на отечественную сцену удивило многих представителей шоу-бизнеса. Самые востребованные артисты принялись сражаться за внимание Ветлицкой. Как признался Дима Билан, он ведет переговоры со знаменитостью еще с лета. «В первые же дни, когда она приехала, я с ней встретился», — поделился победитель «Евровидения-2008». Он только начал говорить, что хочет исполнить композицию с певицей, как его перебил Киркоров. «У нас с Натальей Ветлицкой готовится в новом сезоне потрясающий дуэт», — отметил поп-король.

Исполнительница более 15 лет жила в Испании, а недавно решила вернуться в Россию. Билана насторожила негативная реакция многих жителей страны на решение звезды петь на родине. Артист пожелал кумиру успехов и поддержал звезду теплыми словами. Ветлицкая собирается начать концертную деятельность в октябре следующего года. После возвращения в РФ она дала первое интервью Малахову, а затем пообщалась с Ургантом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По причине того, что Ксюша Собчак очень хочет иметь свою авторскую программу на Первом, но её туда никак не пускают, она сделала ход лошадью: призналась, что дала бы Эрнсту. Фото: Соцсети Пожалуй, процитирую: Эрнст офигенный. Он умный и талантливый… А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг… Мне уже ничего не надо, я глубоко […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика