Вместо Билана с Ветлицкой в дуэте будет петь Киркоров

Дима Билан недавно пояснил в студии телешоу «Привет, Андрей!», что мечтает спеть дуэтом со своим кумиром. Однако теперь стало известно, что его опередил Филипп Киркоров, который заявил о совместной работе с Натальей Ветлицкой.
Возвращение звезды эстрады 90-х годов на отечественную сцену удивило многих представителей шоу-бизнеса. Самые востребованные артисты принялись сражаться за внимание Ветлицкой. Как признался Дима Билан, он ведет переговоры со знаменитостью еще с лета. «В первые же дни, когда она приехала, я с ней встретился», — поделился победитель «Евровидения-2008». Он только начал говорить, что хочет исполнить композицию с певицей, как его перебил Киркоров. «У нас с Натальей Ветлицкой готовится в новом сезоне потрясающий дуэт», — отметил поп-король.
Исполнительница более 15 лет жила в Испании, а недавно решила вернуться в Россию. Билана насторожила негативная реакция многих жителей страны на решение звезды петь на родине. Артист пожелал кумиру успехов и поддержал звезду теплыми словами. Ветлицкая собирается начать концертную деятельность в октябре следующего года. После возвращения в РФ она дала первое интервью Малахову, а затем пообщалась с Ургантом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По причине того, что Ксюша Собчак очень хочет иметь свою авторскую программу на Первом, но её туда никак не пускают, она сделала ход лошадью: призналась, что дала бы Эрнсту. Фото: Соцсети Пожалуй, процитирую: Эрнст офигенный. Он умный и талантливый… А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг… Мне уже ничего не надо, я глубоко […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вице-губернатором Петербурга станет экс-начальник охраны резиденции Путина на Валдае / 27 ноября
- Попытки Киева утопить Москву с треском провалились / 25 ноября
- Женщина-медик погибла в аварии вертолета, а через несколько часов ее увидели на дороге / 4 декабря
- Мнение: Генетическая модификация человека. Запретить нельзя разрешить. Где поставим запятую? / 9 декабря
- Мнение: Обратный отсчет 2.12.19 / 3 декабря
- «Состоялась моя холодная месть»: обнародовавшая интимные фото Водонаева разрушила жизнь Боне / 12 декабря
- Экс-супруг Полины Гагариной Петр Кислов не платит певице алименты / 16 декабря
- Запуск производства Lada Vesta SW Sport стартует в марте 2020 года / 14 декабря