Продажи самой необычной флагманской модели Nubia Z20 из Китая стартовали в РФ

На российском рынке стартовали реализации самого необычного китайского флагманского смартфона — Nubia Z20, оснащенного двумя экранами. Продажей устройства занимается отечественный бренд-дистрибьютор Merlion.

Как стало известно, версия аппарата со 128 ГБ постоянной памяти будет стоить почти 40 тысяч рублей. Уже в начале 2020 года россиянам можно ожидать поступления модификации с 512 ГБ ПЗУ, но стоимость пока не разглашается. Ключевая особенность данного смартфона – наличие 2 AMOLED-дисплеев: на фронтальной стороне расположится 6,4-дюймовый экран с разрешением в 2340 х 1080 точек, на тыльной – 5,1-дюймовый (разрешение – 1520 х 780 пикселей).

Отдельная фронтальная камера для девайса не предусмотрена, экран на обратной стороне будет служить для селфи или управления некоторыми приложениями. Ёмкость аккумуляторной батареи составит 4 тысячи мАч. В качестве процессора будет задействован Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Среди других технических характеристик стоит выделить наличие тройной камеры, располагающейся на тыльной крышке.

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