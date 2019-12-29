ЛНР передала Киеву 25 человек в рамках обмена пленными

29.12.2019, 13:57, Новости дня

Самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву первых участников «большого обмена» пленными.

По данным интернет-издания «hromadske», пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» уже сидят в автобусе на месте обмена пленными.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых под личное обязательство.

По данным источника «Интерфакса» в группе по организации переговоров контактной группы, Киев планирует передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек.



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