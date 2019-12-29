Известно, как на здоровье человека влияет продолжительный отдых

Проведенное Университетом Ливерпуля исследование показало, что продолжительный ленивый отдых не только негативно сказывается на работе мозга, но еще и способствует развитию ожирения.

В рамках исследования группа ученых оценивала, как временное отсутствие физической активности влияет на здоровье людей. Для этого были отобраны 47 молодых и пожилых добровольцев, которые до начала эксперимента ежедневно делали не менее 10 тысяч шагов в день, также все они были в хорошей физической форме. В ходе эксперимента они делали в день не более 1500 шагов. Таким образом, выяснилось, что за короткий промежуток времени такое снижение активности привело к изменениям мышц, костей и даже обмена веществ у участников эксперимента.

Специалисты еще раз напомнили, насколько важна физическая активность для здоровья человека, ведь она способствует нейтрализации последствий ежедневного стресса и улучшает работу мозга.

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