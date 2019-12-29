Найдена связь между плохой гигиеной полости рта и заболеваниями сердца

Корейские исследователи поделились результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого была обнаружены взаимосвязь между гигиеной полости рта и заболеваниями сердца.

На протяжении длительного периода времени ученые даже подумать не могли, что гигиена полости рта настолько важна для человека и его здоровья. Казалось, что игнорирование обязательных правил гигиены полости рта может привести лишь к проблемам с зубами и деснами. Недавно сотрудники корейского медицинского колледжа нашли доказательства того, что также существует связь между отказом от чистки зубов и развитием болезней сердца, среди которых сердечная недостаточность и мерцательная аритмия.

Оказалось, что низкий уровень гигиены полости рта приводит к поражению болезнетворными микробами десен, а также к их попаданию в кровоток, в котором они поддерживают постоянный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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