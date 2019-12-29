Раздавленную Ельцину под руки уводили от мертвой Волчек

Как оказалось, Наина Иосифовна и Галина Борисовна были очень
близки. Для вдовы экс-президента Бориса Ельцина Волчек была близкой подругой.
По словам Ельциной, приятельница всегда поддерживала ее в
трудную минуту. Наина Иосифовна не скрывает, что тяжело переживает из-за смерти близкого человека.
«Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была
замечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителем
театра – легендарный «Современник» теперь уже навсегда связан с ее
именем. А для меня она была еще и по-настоящему родным человеком», – сказала
Наина Иосифовна
.
Для 87-летней вдовы Ельцина церемония прощания с Галиной
Волчек, судя по всему, стала серьезным испытанием. У гроба ей стало плохо. Раздавленную горем Наину Иосифовну пришлось уводить под руки. Ее
усадили рядом с сыном умершей, Денисом Евстигнеевым. Подругу Галины Волчек отпаивали водой, сообщает «Экспресс-газета».
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Напомним, художественный руководитель «Современника»
Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких. Сегодня, 29 декабря, на сцене театра прошла гражданская
панихида. Проститься со звездой приехали многие отечественные знаменитости.
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