Раздавленную Ельцину под руки уводили от мертвой Волчек

Как оказалось, Наина Иосифовна и Галина Борисовна были очень

близки. Для вдовы экс-президента Бориса Ельцина Волчек была близкой подругой.

По словам Ельциной, приятельница всегда поддерживала ее в

трудную минуту. Наина Иосифовна не скрывает, что тяжело переживает из-за смерти близкого человека.

«Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была

замечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителем

театра – легендарный «Современник» теперь уже навсегда связан с ее

именем. А для меня она была еще и по-настоящему родным человеком», – сказала

Наина Иосифовна

.

Для 87-летней вдовы Ельцина церемония прощания с Галиной

Волчек, судя по всему, стала серьезным испытанием. У гроба ей стало плохо. Раздавленную горем Наину Иосифовну пришлось уводить под руки. Ее

усадили рядом с сыном умершей, Денисом Евстигнеевым. Подругу Галины Волчек отпаивали водой, сообщает «Экспресс-газета».

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Публикация от Московский театр СОВРЕМЕННИК (@sovremenniktheatre) 26 Дек 2019 в 9:33 PST

Напомним, художественный руководитель «Современника»

Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла

от отека головного мозга и легких. Сегодня, 29 декабря, на сцене театра прошла гражданская

панихида. Проститься со звездой приехали многие отечественные знаменитости.

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