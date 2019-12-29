Москве пообещали самую холодную декабрьскую ночь

В Москве и Подмосковье ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь декабрь, рассказал и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве – минус 4-6, по области – до минус 9», – сказал он ТАСС.
При этом в некоторых районах Московской области столбик термометра может показывать двухзначные значения со знаком минус. По словам Вильфанда, на севере Центрального федерального округа (ЦФО) температуры ночью могут опуститься до минус 15-16 градусов.
Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 29 декабря.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хейтон принёс извинения и заявил, что не хотел проявить неуважение к игрокам российской команды, передаёт Arizona Sports. К извинениям Хейтона, не снявшего шлем во время исполнения гимна России, присоединилась и Федерация хоккея Канады. Reuters Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хейтон извинился за то, что не снял […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Женщину с двумя детьми сбили на переходе в Зеленограде / 5 декабря
- Голосование Палаты представителей по импичменту Трампа. Прямой эфир / 18 декабря
- Пожар в Одессе. Скончалась сотрудница колледжа, в горсовете сообщили о 21 пострадавшем / 4 декабря
- СМИ сообщили, что госбюджет Украины недополучит 51 млрд грн к концу года, Маркарова заявила, что цифры не верны / 23 декабря
- Москвичам пообещали первую зимнюю оттепель / 30 ноября
- Германский эксперт сказал, почему среди немцев портится отношение к США / 26 ноября
- Россияне назвали наиболее подходящий символ страны / 28 ноября
- Главная елка Вологды рухнула из-за ветра / 19 декабря