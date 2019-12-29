Кабмин назначил экс-сотрудницу Минобразования Костенко и.о. главы Госархинспекции

29.12.2019, 13:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины назначил исполняющей обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Елену Костенко. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1384-р от 27 декабря, опубликованном на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя ГАСИ на первого заместителя председателя указанной инспекции Елену Костенко», – сказано в документе.

Первым заместителем главы ГАСИ Костенко была назначена 24 декабря, 27 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко представил ее коллективу, и она приступила к исполнению обязанностей.

32-летняя Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, получила степень кандидата юридических наук.

С апреля 2016 года и до назначения в ГАСИ работала начальником управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины, где занималась в том числе созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления ведомства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Кабинет Министров Украины назначил исполняющей обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Елену Костенко. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1384-р от 27 декабря, опубликованном на сайте правительства. «Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя ГАСИ на первого заместителя председателя указанной инспекции Елену Костенко», – сказано в документе. Первым заместителем […]

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