Боевики «ЛНР» передали украинской стороне 25 человек. СМИ опубликовали список освобожденных

Боевики «ЛНР» 29 декабря около пункта пропуска «Майорское» в Донецкой области передали украинской стороне 25 человек. Это следует из трансляции Офиса президента Украины в Facebook.

После этого Украине должны передать людей боевики «ДНР».

Переданных украинцев доставят в Краматорск Донецкой области, а оттуда они прибудут в киевский аэропорт Борисполь.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину в результате этого обмена должны вернуться около 80 граждан.

«РБК Украина» опубликовало первый список из 21 освобожденного украинца.

Эдик Алаян

Николай Ульянов

Воронина

Татьяна Горбулич

Владимир Данильченко

Юрий Евтушок

Валентина Еременко

Сергей Иванчук

Роман Каргишка

Владимир Давацкий

Олег Катышев

Анастасия Мухина

Денис Олейник

Александр Пауков

Михаил Сикацкий

Валерий Семенов

Анатолий Семеренко

Елена Сорокина

Валерий Тарасюк

Юрий Кучин

Роман Курсов

Обмен проходит 29 декабря в контрольном пункте въезда/выезда «Майорское» в Донецкой области.

Как заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова российским СМИ, украинской стороне готовы отдать 55 человек, Киев передаст 87.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен 29 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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